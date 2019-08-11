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باحث: الجماعات الإرهابية تحاول إشعال الوضع خلاف ما يحققه الجيش الليبي

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:28 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد خالد محمود، الكاتب المتخصص في الشئون الليبية، أن الهدف الأساسي من التفجير الذي حدث في بنغازي هو محاولة الجماعات الإرهابية إظهار الوضع في المنطقة خلاف ما يحدث من حالة الاستقرار الأمنى الذي تشهده المنطقة هناك.

وقال الكاتب المتخصص في الشئون الليبية، في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن أصابع الاتهام تتجه إلى الميليشيات الموجودة في طرابلس، خاصة بعد تحريض قادة الميليشيات الإرهابية لأنهم مستفيدون من حالات عدم الاستقرار.

وأضاف خالد محمود أن المواطن في بنغازي متفهم أن الميليشيات تسعى إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في بعد تحركات الجيش لتحرير طرابلس.

وأشار الكاتب المتخصص في الشئون الليبية إلى أن الجيش الليبي أكد وقف العمليات الحربية خلال فترة العيد لأنه يدرك أن الميليشيات ستنتهك تلك الهدنة، والجيش توعد برد قوي على تلك الانتهاكات.

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