محافظ الفيوم يزور نزلاء دار المسنين لتهنئتهم بـ عيد الأضحى

قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، يرافقه اللواء أشرف موافي سكرتير عام المحافظة المساعد، والعقيد طارق محمد عادل المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، بزيارة نزلاء دار المسنين بمجمع بدر الإسلامي، لتهنئتهم بالعيد، ومنحهم الهدايا العينية والعيديات.



وذلك بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، ومسئولي الدار، وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.



وكان في استقباله إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتور هشام مصطفى القائم بأعمال مدير مديرية الصحة والسكان، والدكتور محمد عبد الله مدير عام المستشفى، حيث تم الاطمئنان على المرضى وتهنئتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1440 هـ، ومنحهم الهدايا العينية، والعيديات، داعيًا الله سبحانه أن يكتب لهم الشفاء ويحفظهم.



وخلال الزيارة أكد المحافظ على أن المحافظة لن تدخر جهدًا فى تقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة للمسنين والمسنات، فهم مثال للخير والعطاء، مطالبًا إياهم بالدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله من كل مكروه وسوء وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

