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طريقة العثور على سماعات AirPods المفقودة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:20 م
طريقة العثور على
طريقة العثور على سماعات AirPods المفقودة
آية جمعة
من السهل جدًا العثور على سماعات AirPods المفقودة، طالما أنها مازالت ضمن نطاق هاتف آيفون الخاص بك، فلدى أجهزة "أبل" أداة تسمى"Find My iPhone" والتي، على الرغم من اسمها، يمكن أن تساعدك على تتبع جميع أدوات "أبل" تقريبًا.

وإليك الخطوات التي ينبغي عليك القيام بها حتى تتمكن من العثور على سماعات AirPods المفقودة، وفقا لشبكة "سي. إن. بي. سي" الأمريكية.

1. قم بفتح "Find My iPhone" على جهاز آيفون الخاص بك.
2. قم بالتمرير خلال قائمة منتجات "أبل" التي تملكها، ثم انقر فوق AirPods، وسترى آخر مكان وضعته بها، مما يعني أنها كانت في نطاق جهاز "آيفون" ولا تزال مشحونة.
3. إذا كانت في مكان قريب، فانقر فوق إجراءات، واضغط على "تشغيل صوت"، وستسمع إنذارا قادم من السماعة ويمكنك تتبعه حتى تتمكن من الوصول إليها.

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