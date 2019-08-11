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فن

بـ جت سكي .. فوزية محمد تهنئ جمهورها بـ عيد الأضحى

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:21 م
فوزية محمد
فوزية محمد
محمد بدران

هنأت، الفنانة فوزية محمد جمهورها والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك . 

ونشرت فوزية محمد صورة وهي تركب “جت سكي” خلال قضاء الاجازة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام: "كل سنة وانتوا طيبين عيد اضحى سعيد" . 

وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد سيكون اليوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.

وهم، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.


بـ جت سكي .. فوزية محمد تهنئ جمهورها بـ عيد الأضحى

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