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فن

تعرف على أسعار تذاكر حفل محمد رمضان في الساحل

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:42 م
محمد رمضان
محمد رمضان
أحمد إبراهيم
كشفت الجهة المنظمة لحفل الفنان محمد رمضان الذى من المقرر أن يقام فى الساحل الشمالى 23 أغسطس الجارى عن أسعار تذاكر الحفل.

انقسمت أسعار التذاكر الى أربع فئات تتراوح بين 200 ،500 ،750، و1000 جنيه.

من المتوقع أن يقدم محمد رمضان عددا من الأغانى التى قدمها فى الفترة الأخيرة منها "مافيا والملك ونمبر وان".

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كليب "انساي" مع النجم المغربي سعد المجرد ، والذي حقق نجاحا ونسبة مشاهدة عالية عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

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