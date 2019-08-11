محمد صلاح و أوباميانج .. صراع شرس على لقب الهداف بدأ مبكرا

تمكن فريق أرسنال الإنجليزي من التغلب على منافسة نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.



واصل أوباميانج تألقه مع أرسنال وتمكن تسجيل هدف الفوز الوحيد قي شباك نيوكاسل، واستطاع من الوصول إلى رقم مميز بين لاعبين الدوري الإنجليزي.



يملك المهاجم الجابوني إحصائية رائعة جدًا منذ انضمامه للجانرز، حيث استطاع لاعب دورتموند السابق تسجيل 33 هدفًا في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه.



يأتي الفرعون المصري محمد صلاح متفوقًا على أوباميانج في تحقيق الأهداف، حيث أن صلاح أحرز 36 هدفًا في البريميرليج منذ انضمامه لليفربول.



ولكن يملك أوباميانج رقمًا مميزًا أفضل من صلاح، حيث أن معدل تحويل الفرص إلى أهداف منذ أن لعب مباراته الأولى في إنجلترا بمعدل 25.6% حسب إحصائيات موقع "you stat " وهو ما يعكس عدم صحة الانتقادات الموجهة له بحجة إضاعة فرص سهلة.