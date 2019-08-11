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تسرب في الوقود.. إنقاذ ركاب طائرة للخطوط القطرية من كارثة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:02 م
صورة لمسار الطائرة
صورة لمسار الطائرة
أحمد سيف الدين

غيرت الطائرة التي كانت تقوم برحلة رقم QR920 وكانت متجهة إلى أوكلاند، مسارها لتعود بعد ساعة واحدة من الإقلاع إلى مطار حمد الدولي.

بعد وقت قصير من إقلاعها، تسبب عطل فني في محرك طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية، في إعلان حالة الطوارئ والعودة إلى الدوحة وألغيت رحلتها أوكلاند.

أظهر موقع FlightRadar24 مسار الطائرة الغريب الذي سلكته قبل العودة إلى الدوحة، ووفقا للصورة التوضيحية التي نشرها الموقع قامت الطائرة القطرية بعشر دوائر كاملة قبل أن تعود إلى الدوحة بعد ما يزيد قليلًا عن ساعة من الإقلاع في الساعة 3 صباحًا بتوقيت الدوحة.

أخبر أحد الركاب طاقم الطائرة بتسرب في الوقود، وتم الكشف بإنه ناتج عن عطل في أحد محركاتها، مما أدي إلي عودتها لمطار حمد الدولي بعد تحذير قام به الكابتن.

أكدت شركة الطيران أنه تم إعلان حالة الطوارئ بسبب عطل فني بعد إقلاع الطائرة، واتخذ الطاقم جميع الاحتياطات اللازمة واستمرت الطائرة في الهبوط بسلام ودون وقوع أي حادث.

أكدت الشركة أن جميع الركاب ينتظرون الآن طائرة بديلة. وقالت المتحدثة باسم شركة الطيران إن الرحلة ستصل إلى أوكلاند في الساعة 9.54 صباح الاثنين.

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