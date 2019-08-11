رأسية أزارو تضع ثالث أهداف الأهلي في شباك اطلع بره .. فيديو

استطاع وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تسجيل ثاني أهدافه في شباك منافسه اطلع بره، خلال مشاركته في المباراة التي تقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات دور الذهاب من الدور التمهيدي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.



سجل أزارو الهدف الثالث للأهلي والثاني له في المباراة عن طريق رأسية مميزة للكرة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة عمرو السولية السحرية التي وضعت ازارو داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 31 من عمر المباراة.



سجل الأهلي الهدف الاول عن طريق علي معلول من تسديدة قوية من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة عمرو السولية داخل منطقة الجزاء، والهدف الثاني سجله ازارو في شوط المباراة الأول.



