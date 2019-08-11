مميش يهنئ مرضى مستشفى نمرة 6 بعيد الأضحى .. صور

أجرى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاحد، جولة داخل مستشفي نمرة 6 بمدينة الاسماعيلية.



وحرص مميش على تقديم التهنئة للمرضى وأطقم الأطباء والتمريض، بعيد الأضحي المبارك.



وأعطى توجيهاته لإدارة المستشفى بأهمية مراعاة المرضى وتقديم أفضل الخدمة العلاجية لهم.



وخلال الزيارة حرصت احدى المسنات على تقديم التهنئة لرئيس هيئة قناة السويس، والدعاء له بالصحة.