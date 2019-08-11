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رياضة

بدون كهربا.. أفيس يستهل مشواره في الدوري البرتغالي بهزيمة أمام بوافيستا

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:29 م
كهربا
كهربا
محمد السعيد
استهل فريق ديسبورتيفو أفيس المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود عبدالمنعم كهربا، مشواره في الدوري البرتغالي، بهزيمة أمام بوافيستا بهدفين مقابل هدف.

وغاب كهربا عن مباراة فريقه في لقاء اليوم، بسبب رفض الزمالك إرسال البطاقة الدولية للاعب إلى أفيس البرتغالي، وترى إدارة الأبيض أن كهربا لا يزال لاعبا في صفوف القلعة البيضاء.

وجاءت أهداف فريق بوافيستا عن طريق يوسوفا نجي (د 6)، ورافائيل كوستا د( 76)، بينما جاء هدف أفيس الوحيد عن طريق مهرداد محمدي في الدقيقة 41 من عمر المباراة.

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