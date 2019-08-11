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فن

نسرين إمام توجه رسالة لزوجها تامر مرسي بعد خضوعه لعملية جراحية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:48 م
نسرين إمام وزوجها
نسرين إمام وزوجها تامر مرسي
سعيد فراج
نشرت الفنانة نسرين إمام، صورة عبر ستوري حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها زوجها المنتج تامر مرسي، وهو على سرير بالمستشفى، وعلى عينه اليسرى ضمادات، بعد خضوعه لعملية جراحية في العين اليسرى.

وقامت نسرين إمام بالدعاء لزوجها تامر مرسي بالشفاء، موجهة له تعليقا بعد انتهاء العملية الجراحية، قائلة: «حمدلله على سلامتك يا قلبي».

وكان المنتج تامر مرسي قد خضع لعملية جراحية في العين اليسرى، أجراها اليوم الأحد في العاصمة الإنجليزية لندن، ولم يتم تحديد موعد عودته من هناك.

ويشارك تامر مرسي في موسم عيد الأضحى الحالي، بالجزء الثاني لفيلم «الفيل الأزرق» للفنان كريم عبد العزيز وهند صبري ونيللي كريم، وآخرين.
نسرين إمام توجه رسالة لزوجها تامر مرسي بعد خضوعه لعملية جراحية

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