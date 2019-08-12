أخيرا الخردة هتتباع.. الحكومة تشكل لجنة خبراء للاستفادة منها.. برلمانيون: بيعها يدر المال ويوفر المخازن.. البطيخى محذرا: الجماعات الإرهابية قد تفخخ السيارات الخردة بالشوارع.. ويطالب برفعها

برلماني يكشف أهمية استغلال الخردة الموجودة بالوزارات



برلماني: بيع الخردة المتراكمة في الوزارات يدر المال ويوفر المخازن



الجماعات الإرهابية قد تفخخها.. برلمانى يحذر من السيارات القديمة بالشوارع



أكدت وزارة المالية، حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من المخزون الراكد والكهنة والخردة المتراكمة بالمخازن الحكومية؛ بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالى والإدارى.



وأشارت وزارة المالية إلى حرصها على ترشيد الإنفاق الحكومى وتوحيد ضوابط التصرف فى المخزون الراكد والكهنة والخردة المتراكمة بالمخازن الحكومية التى يتقرر الاستغناء عنها، وتعظيم الاستفادة منها وعدم إهدارها ومساعدة الجهات الحكومية فى الحصول على أفضل الأسعار العادلة؛ بما يُحقق الاستفادة القصوى من هذه الأصناف؛ وذلك على ضوء قانون التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة، وقرار رئيس الوزراء رقم 122 لسنة 2015، بتحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى.



فى البداية قال النائب سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن من الخطأ ترك المخزون الراكد والكهنة والخردة المتراكمة بالمخازن الحكومية، دون الاستفادة منها خاصة وأنها تساوى الملايين، مشيدا ببدء الحكومة فى خطة لتعظيم الاستفادة منها.



وأضاف البطيخى خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تعظيم الاستفادة من الخردة المتراكمة فى المخازن تدخل لخزينة الدولة مئات الملايين وتتحقق الانضباط المالى والإدارى، أضف إلى ذلك إمكانية الاستفادة من المخازن وإعادة استغلالها بشكل افضل بعد تفريغها من الخردة.



وفى سياق متصل بالخردة حذر عضو لجنة الصناعة من ترك القديمة السيارات المركونة فى الشوارع، مشيرا إلى أنه بخلاف ما تستحوذ عليه من مساحات فى الشوارع العمومية قد تقوم بعد الجماعات الأرهابية بتفخيخها.



وطالب البطيخى الجهات المسئولة بإصدار أوامر لأصحاب السيارات القديمة برفعها خلال مهلة محددة، وما يتم تركه من سيارات تتعامل معه الحكومة حتى لو قامت بنقلها وبيعها مقابل الحصول على نسبة من سعر كل سيارة.



ومن جانبه قال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بشأن الاستفادة من المخزون الراكد والكهنة والخردة المتراكمة بالمخازن الحكومية تأخر كثيرا.



وأوضح الجوهرى خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه طالب منذ 4 سنوات بمراجعة هالك الوزارات والمخازن الموجود بكل وزارة والتصرف فيه بأكبر عائد مادى ممكن، مشيرا إلى أن العائد المادى يمكن استغلاله فى تقليص الإنفاق العام للوزارات مما يعود بالإيجاب على ميزانية الدولة.



وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بتشكيل لجنة حكومية مختصة لمراجعة هالك الخردة فى مختلف مختلف الوزارات لاسيما النقل وقطاع الأعمال والبترول وغيرهما من الوزارات المختلفة، وعملية البيع تتم من خلال مزاد حتى يتم تحقيق اعلى عائد مادى، إضافة إلى محاسبة المسئولين عن اى مشتريات جديدة لا تستفيد منها الدولة.



وفى سياق متصل قال النائب فوزى فتى أمين لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المخزون الراكد والكهنة والخردة المتراكمة بالمخازن بالوزارات كانت تمثل "سبوبة" لبعض الموظفين عديمى الضمير ولا تستفيد بها الدولة، مشيدا ببدء الدولة خطة لتعظيم الاستفادة منها.



وأوضح فتى خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن كافة الوزارات ستقوم بحرص كامل للخردة وبيعها بنظام المزادات لتحقيق أقصى استفادة مالية ممكنة، لافتا إلى أن المنفعة ستعود من جانب آخر وهو الاستفادة من عدد كبيرة من المخازن بعد بيع الخردة منها.



وأضاف عضو لجنة الصناعة، الدولة المصرية أصبحت الآن تسعى لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة وغلق باب "السبوبة" على كل من تسول له نفسه أخذ ما ليس من حقه.