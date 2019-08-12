أنيقة و بسيطة.. أجمل فساتين رشا مهدي فى عيد ميلادها

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة رشا مهدى و التى أكملت عامها 36، وتتميز إطلالات رشا مهدى التى تظهر بها فى الكثيرمن الأحيان بأنها تجمع بين الأناقة البساطة.



تحرص رشا مهدى على اختيار الإطلالات التى تبعد تماما عن عدم المبالغة، فهي تعتمد على قطع الملابس و التصميمات التى تبرز جمالها و تمنحها إطلالة راقية.



ودائما ما تلفت رشا مهدى الأنظار بالفساتين البسيطة و الراقية التى تظهر بها فى المهرجانات و مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الخاصة، فهى تفضل الفساتين ذات الأقمشة الراقية و المتناسقة مع قوامها المثالى و الرشيق.



كما تعتمد رشا مهدى على تسريحات الشعر البسيطة و أختيار صيحات المكياج التى تعتمد على الألوان الهادئة التى تبرز جمال ملامحها وجمالها الطبيعي.

