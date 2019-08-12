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رياضة

حسام غالي يهنئ محمد فضل بعيد ميلاده الـ 39

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 01:50 ص
محمد رشاد
وجه حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق التهنئة إلى محمد فضل مدير بطولة الامم الافريقية 2019 مصر السابقة، بعيد ميلاده .

ونشر غالي صورة تجمعه بمحمد فضل على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا فيها :" جعلك الله ممن طال عمره وحسن عمله ".

وأتم محمد فضل عامه ال39 حيث أنه من مواليد 12 أغسطس 1980 ، ولعب فضل لأندية عديدة منها الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي.

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