حسام غالي يهنئ محمد فضل بعيد ميلاده الـ 39

وجه حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق التهنئة إلى محمد فضل مدير بطولة الامم الافريقية 2019 مصر السابقة، بعيد ميلاده .
ونشر غالي صورة تجمعه بمحمد فضل على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا فيها :" جعلك الله ممن طال عمره وحسن عمله ".
وأتم محمد فضل عامه ال39 حيث أنه من مواليد 12 أغسطس 1980 ، ولعب فضل لأندية عديدة منها الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي.
ونشر غالي صورة تجمعه بمحمد فضل على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا فيها :" جعلك الله ممن طال عمره وحسن عمله ".
وأتم محمد فضل عامه ال39 حيث أنه من مواليد 12 أغسطس 1980 ، ولعب فضل لأندية عديدة منها الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي.