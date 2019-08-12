بنمشى فى الضلمة.. سكان فوزي رماح بالعجوزة يطالبون برصف الشوارع وأعمدة إنارة

ناشد أهالى منطقة فوزي رماح، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بحى العجوزة بحل مشكلة انتشار القمامة بالشوارع الرئيسية وتركيب أعمدة إنارة خاصة فى الشوارع الجانبية، وإعادة رصف الطرق، كما طالبوا بجولة تفقدية للمناطق لمشاهدة كم الإهمال المنتشر بالمنطقة والعمل على حل المشكلات التى تواجه الأهالي.



وقال الحاج محمد أحمد ،البالغ من العمر ٥٦ عامًا فى رسالته : نعانى من نقص الخدمات، والإهمال من قبل الحى، حيث تتراكم القمامة يومًا بعد يوم فى جميع الشوارع والطرقات، والتى أدت إلى انتشار الروائح الكريهة وتتسبب فى انتشار الأمراض والأوبئة بين الأهالى فى المنطقة.



وأضاف : مسئولو الحى قاموا برصف الطريق العمومى وتجاهلوا الشوارع الجانبية، خاصة أن هذه الحوارى مليئة بالحفر والمطبات، وعلى مسئولى الحى متابعة حل مشكلة رصف الشوارع الجانبية ، كما يوجد مشكلة كبيرة تواجهنا وهى عدم وجود أعمدة إنارة، خاصة فى الشوارع الجانبية



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

