ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ركوب الخيل والجمال والدراجات.. أبرز مظاهر الاحتفال بالعيد في القناطر..صور

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:46 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
حرص عدد كبير من الشباب والأطفال خلال زيارتهم لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية على ركوب الدراجات البخارية بأنواعها المختلفة وأيضًا ركوب الخيول والجمال للتنزه وسط الحدائق والمتنزهات خلال الاحتفال بثانى ايام عيد الاضحى المبارك.

فيما شهدت منطقة الشلالات والمراسى النيلية بالقناطر إقبالا كثيفا من قبل الشباب لركوب المراكب النيلية والاستمتاع بنهر النيل من ماسبيرو والى القناطر فيما انتشرت قوات الامن وسط الحدائق خاصة فى مناطق الكبارى والحدائق لتامين الزائرين وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

وأكد مختار شداد نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية أنه تم فتح جميع حدائق ومتنزهات المدينة منذ الصباح الباكر بأسعار رمزية تبدأ من 5 جنيهات لإستقبال أبناء المحافظة وقضاء يوم وسط الحدائق والمسطحات الخضراء على النيل.

وأشار إلى أنه تم توفير الخدمات ووسائل الترفيه بالحدائق طوال اليوم منذ الصباح الباكر كما تم توفير ملاه للأطفال مجانا داخل حديقة عفلة شاملة تذكرة الدخول والمقررة لمن هم فوق الـ 16 عاما.
ركوب الخيل والجمال والدراجات.. أبرز مظاهر الاحتفال بالعيد في القناطر..صور
ركوب الخيل والجمال والدراجات.. أبرز مظاهر الاحتفال بالعيد في القناطر..صور
ركوب الخيل والجمال والدراجات.. أبرز مظاهر الاحتفال بالعيد في القناطر..صور
ركوب الخيل والجمال والدراجات.. أبرز مظاهر الاحتفال بالعيد في القناطر..صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشباب يحرصون على ركوب الدراجات والخيول خلال الاحتفال بالعيد فى القناطر.. صور

أول أيام عيد الفطر في القليوبية.. إقبال متوسط على الحدائق والمتنزهات.. الملاهي الشعبية والمراكب النيلية تخطف الشباب.. وعروض فنية بالقناطر.. صور

القناطر منتجع الغلابة في ثالث أيام العيد.. إقبال متزايد من الشباب على الحدائق والمتنزهات.. وتنظيم 550 رحلة نيلية خلال الاحتفالات

في أحضان النيل وبين الأشجار.. 16 صورة ترصد احتفال المواطنين بـ القناطر الخيرية

إقبال متوسط على حدائق القناطر الخيرية فى أول أيام عيد الأضحى.. صور

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة .. مروان محسن يحتفل بزفافه ... رئيس الزمالك ينشر صورة التفاوض مع فيريرا.. طه اسماعيل يكشف مكاسب الأهلي على اطلع برة

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم 12 - 8 - 2019 | خدمات

تفاصيل قانون الإيجار القديم.. برلمانيون: قانون الأحوال الشخصية في مهب الريح.. ومجلس الشيوخ وتعديلات على قانون مجلس النواب.. وبشرى لأصحاب الأملاك في القانون الجديد

شقيقة نيمار تفتح النار على جماهير باريس سان جيرمان

تحذير عاجل من وزارة الصحة السعودية لحجاج بيت الله الحرام

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 12 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لافتة وجذابة.. 15 صورة تبرز أناقة مريم اوزرلى في عيد ميلادها

من الأجمل.. نجمات تألقن بتسريحة الراستا في صيف 2019.. صور

حضور جماهيري ضخم في أولى ليالي مسرح مصر في موسمه الأخير.. صور