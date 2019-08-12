ركوب الخيل والجمال والدراجات.. أبرز مظاهر الاحتفال بالعيد في القناطر..صور



وأشار إلى أنه تم توفير الخدمات ووسائل الترفيه بالحدائق طوال اليوم منذ الصباح الباكر كما تم توفير ملاه للأطفال مجانا داخل حديقة عفلة شاملة تذكرة الدخول والمقررة لمن هم فوق الـ 16 عاما.

حرص عدد كبير من الشباب والأطفال خلال زيارتهم لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية على ركوب الدراجات البخارية بأنواعها المختلفة وأيضًا ركوب الخيول والجمال للتنزه وسط الحدائق والمتنزهات خلال الاحتفال بثانى ايام عيد الاضحى المبارك.فيما شهدت منطقة الشلالات والمراسى النيلية بالقناطر إقبالا كثيفا من قبل الشباب لركوب المراكب النيلية والاستمتاع بنهر النيل من ماسبيرو والى القناطر فيما انتشرت قوات الامن وسط الحدائق خاصة فى مناطق الكبارى والحدائق لتامين الزائرين وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.وأكد مختار شداد نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية أنه تم فتح جميع حدائق ومتنزهات المدينة منذ الصباح الباكر بأسعار رمزية تبدأ من 5 جنيهات لإستقبال أبناء المحافظة وقضاء يوم وسط الحدائق والمسطحات الخضراء على النيل.