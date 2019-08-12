استقرار الأسعار في ثاني أيام العيد.. الدولار يسجل 16.50.. وجرام الذهب عيار 21 بـ 682 جنيها.. وتراوح كيلو الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه

الأسعار ثاني أيام العيد

- الاستقرار يسود جميع الأسواق المحلية - الدولار يسجل شراء 16.50 وبيع 16.60 - تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه - جرام الذهب عيار 21 يسجل نحو 682 جنيها

















استقرت أسعار أغلب السلع والمنتجات بجميع الأسواق المحلية، وذلك خلال تعاملات اليوم الإثنين 12-8-2019، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.





وعلى صعيد الخضروات والفاكهة، فتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه، وسجل سعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وكيلو البصل بين 2 و3.5 جنيه، والفاصوليا بين 20 و30 جنيها، والباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، والملوخية بين 2 و3 جنيهات، وسجل الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، والبامية بين 12 و18 جنيها.





وفيما يتعلق بسعر الفاكهة، تراوح سعر الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات، والبطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها، والتين البرشومي بين 5 و10 جنيهات، والمانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات، والمانجو العويس 14 و24 جنيها.





فيما شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية استقرارا نسبيا أمام الجنيه اليوم الاثنين ، وفق آخر تحديث للبنك المركزي المصري.





وجاءت الأسعار كالتالي :





دولار أمريكى

شراء : 16.50

بيع : ​16.60





يورو​

شراء : 18.46

بيع : 18.57





جنيه استرليني​

شراء : 19.98

بيع : 20.09





فرنك سويسرى​

شراء : 16.89

بيع : 17.00





100 ين يابانى

شراء : 15.56

بيع : 15.66





ريال سعودى​

شراء : 4.40

بيع : 4.42





دينار كويتى​

شراء : 54.25

بيع : 54.60





درهم اماراتى​

شراء : 4.49

بيع : 4.52





اليوان الصيني

شراء : 2.34

بيع : 2.35





كما شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا اليوم الإثنين ، وجاء متوسط الأسعار في السوق وفق آخر تحديث كالتالى :









جرام عيار 24 : 779 جنيها

جرام عيار 21 : 682 جنيها

جرام عيار 18 : 585 جنيها

جرام عيار 14 : 455 جنيها









اوقية عيار 24 : 24,240 جنيه

جنيه ذهب عيار 24 : 5,456 جنيه

كيلو جرام عيار 24 : 779,429 جنيه



