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استقرار الأسعار في ثاني أيام العيد.. الدولار يسجل 16.50.. وجرام الذهب عيار 21 بـ 682 جنيها.. وتراوح كيلو الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:37 ص
العملات
العملات
مايكل عياد
الأسعار ثاني أيام العيد
- الاستقرار يسود جميع الأسواق المحلية
- الدولار يسجل شراء 16.50 وبيع 16.60
- تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه 
- جرام الذهب عيار 21 يسجل نحو 682 جنيها




استقرت أسعار أغلب السلع والمنتجات بجميع الأسواق المحلية، وذلك خلال تعاملات اليوم الإثنين 12-8-2019، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وعلى صعيد الخضروات والفاكهة، فتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه، وسجل سعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وكيلو البصل بين 2 و3.5 جنيه، والفاصوليا بين 20 و30 جنيها، والباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، والملوخية بين 2 و3 جنيهات، وسجل الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، والبامية بين 12 و18 جنيها.

وفيما يتعلق بسعر الفاكهة، تراوح سعر الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات، والبطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها، والتين البرشومي بين 5 و10 جنيهات، والمانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات، والمانجو العويس 14 و24 جنيها.

فيما شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية استقرارا نسبيا أمام الجنيه اليوم الاثنين ، وفق آخر تحديث للبنك المركزي المصري. 

وجاءت الأسعار كالتالي : 

دولار أمريكى
شراء : 16.50
بيع : ​16.60

يورو​
شراء : 18.46
بيع : 18.57

جنيه استرليني​
شراء : 19.98
بيع : 20.09

فرنك سويسرى​
شراء : 16.89
بيع : 17.00

100 ين يابانى
شراء : 15.56
بيع : 15.66

ريال سعودى​
شراء : 4.40
بيع : 4.42

دينار كويتى​
شراء : 54.25
بيع : 54.60

درهم اماراتى​
شراء : 4.49
بيع : 4.52

اليوان الصيني
شراء : 2.34
بيع : 2.35

كما شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا اليوم الإثنين ، وجاء متوسط الأسعار في السوق وفق آخر تحديث كالتالى : 


جرام عيار 24 : 779 جنيها
جرام عيار 21 : 682 جنيها
جرام عيار 18 : 585 جنيها
جرام عيار 14 : 455 جنيها


اوقية عيار 24 : 24,240 جنيه 
جنيه ذهب عيار 24 : 5,456 جنيه 
كيلو جرام عيار 24 : 779,429 جنيه 

وقد تختلف تلك الأسعار من محل لآخر في سوق الصاغة.

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