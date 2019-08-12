استقرار الأسعار في ثاني أيام العيد.. الدولار يسجل 16.50.. وجرام الذهب عيار 21 بـ 682 جنيها.. وتراوح كيلو الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه

الأسعار ثاني أيام العيد
- الاستقرار يسود جميع الأسواق المحلية
- الدولار يسجل شراء 16.50 وبيع 16.60
- تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه
- جرام الذهب عيار 21 يسجل نحو 682 جنيها
استقرت أسعار أغلب السلع والمنتجات بجميع الأسواق المحلية، وذلك خلال تعاملات اليوم الإثنين 12-8-2019، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وعلى صعيد الخضروات والفاكهة، فتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.9 جنيه، وسجل سعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وكيلو البصل بين 2 و3.5 جنيه، والفاصوليا بين 20 و30 جنيها، والباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، والملوخية بين 2 و3 جنيهات، وسجل الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، والبامية بين 12 و18 جنيها.
وفيما يتعلق بسعر الفاكهة، تراوح سعر الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات، والبطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها، والتين البرشومي بين 5 و10 جنيهات، والمانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات، والمانجو العويس 14 و24 جنيها.
فيما شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية استقرارا نسبيا أمام الجنيه اليوم الاثنين ، وفق آخر تحديث للبنك المركزي المصري.
وجاءت الأسعار كالتالي :
دولار أمريكى
شراء : 16.50
بيع : 16.60
يورو
شراء : 18.46
بيع : 18.57
جنيه استرليني
شراء : 19.98
بيع : 20.09
فرنك سويسرى
شراء : 16.89
بيع : 17.00
100 ين يابانى
شراء : 15.56
بيع : 15.66
ريال سعودى
شراء : 4.40
بيع : 4.42
دينار كويتى
شراء : 54.25
بيع : 54.60
درهم اماراتى
شراء : 4.49
بيع : 4.52
اليوان الصيني
شراء : 2.34
بيع : 2.35
كما شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا اليوم الإثنين ، وجاء متوسط الأسعار في السوق وفق آخر تحديث كالتالى :
جرام عيار 24 : 779 جنيها
جرام عيار 21 : 682 جنيها
جرام عيار 18 : 585 جنيها
جرام عيار 14 : 455 جنيها
اوقية عيار 24 : 24,240 جنيه
جنيه ذهب عيار 24 : 5,456 جنيه
كيلو جرام عيار 24 : 779,429 جنيه
وقد تختلف تلك الأسعار من محل لآخر في سوق الصاغة.