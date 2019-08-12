ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: استمرار الطقس حار رطب على المحافظات غدا..والعظمى 42

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:27 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

وتكون حالة درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية الغربية العظمى 32 والصغرى 22، وعلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 33 للعظمى و24 للصغرى، وتكون على الوجه البحري والقاهرة 38 للعظمى و26 للصغرى، أما جنوب سيناء والغردقة تكون28 للصغرى و37 للعظمى، وتكون على شمال الصعيد 40 للعظمى و25 للصغرى، أما جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 42 للعظمى و26 الصغرى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

درجات الحرارة تنخفض.. طقس الغد حار نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 36

درجات الحرارة تصل إلى 41.. استمرار الطقس الحار الرطب على البلاد غدا

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى تصل إلى 40 درجة

لمشجعي مصر وجنوب أفريقيا.. الأرصاد تحذر من طقس غدا بالقاهرة.. تفاصيل

القاهرة 39 درجة.. الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة غدا على كافة المحافظات

العظمى بالقاهرة 36.. الأرصاد: استمرار الطقس الحار الرطب على البلاد غدا

ترشيحاتنا

الاستقرار يسود الأسواق.. اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 12-8-2019

شركة آبل تعرض مكافأة مليون دولار.. لمن يقوم بهذا التحدي

سحب واسترداد 26 قطعة أرض بـ الشروق لعدم الالتزام بنشاطها

موعد مباراة منتخب مصر أمام المجر في كأس العالم للناشئين لكرة اليد

عيار 24 يسجل 779 جنيها .. أسعار الذهب اليوم الاثنين

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم 12 - 8 - 2019 | خدمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لافتة وجذابة.. 15 صورة تبرز أناقة مريم اوزرلى في عيد ميلادها

من الأجمل.. نجمات تألقن بتسريحة الراستا في صيف 2019.. صور

حضور جماهيري ضخم في أولى ليالي مسرح مصر في موسمه الأخير.. صور