الأرصاد: استمرار الطقس حار رطب على المحافظات غدا..والعظمى 42

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.



وتكون حالة درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية الغربية العظمى 32 والصغرى 22، وعلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 33 للعظمى و24 للصغرى، وتكون على الوجه البحري والقاهرة 38 للعظمى و26 للصغرى، أما جنوب سيناء والغردقة تكون28 للصغرى و37 للعظمى، وتكون على شمال الصعيد 40 للعظمى و25 للصغرى، أما جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 42 للعظمى و26 الصغرى.