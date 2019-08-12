الإياتا: 4.4 مليار راكب سافروا جوًا خلال 2018 بنسبة إشغال 81.9%

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" التقرير الخاص بالإحصائيات العالمية للنقل الجوي لعام 2018، والذي يسلط الضوء على الكفاءة المتزايدة في مجال الربط الجوي وتطوره المتواصل.



وكشفت الإحصائيات التي أصدرتها الإياتا، أن 4.4 مليار راكب سافروا جوًا خلال عام 2018، وأن معدلات الإشغال سجلت مستويات غير مسبوقة بنسبة 81.9% على متن الرحلات الجوية، بالإضافة إلى أن الكفاءة في استهلاك الوقود تحسنت بما يزيد عن 12% بالمقارنة مع عام 2010.



وأشار تقرير الإياتا إلى أن عدد ثنائيات المدن ذات الرحلات الجوية المتبادلة عبر الرحلات المباشرة يبلغ اليوم 22,000، محققًا زيادة قدرها 1,300 رحلة مزدوجة عن عام 2017، أي ضعف عددها في عام 1998 والذي بلغ 10,250 رحلة.



وأوضح التقرير، أن الكلفة الحقيقية للنقل الجوي انخفضت إلى أكثر من النصف خلال السنوات الـ 20 الأخيرة إلى حوالي0.78 دولار أمريكي لكل طن شحن متاح في الكيلومتر.