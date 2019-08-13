برلماني يؤيد مقترح إنشاء وزارة للثروة المعدنية

أيد النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، مقترح إنشاء وزارة مستقلة للثروة المعدنية بمصر، موضحا أن عوائد هذه الثروة المالية لا تتناسب مع مقدار ما تملكه الدولة منها، ويجب تركيز العمل وتعظيم الاستفادة منها خاصة بعد موافقة مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.



وأوضح فوزى فتى، خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن الدولة المصرية غنية بالثروات المعدنية من "حديد، فوسفات، منجنيز، ذهب، نحاس، رمال سوداء، رمال بيضاء" وغيرها، واقتراح إنشاء وزارة خاصة بها يأتى لتعظيم الاستفادة من هذه الثروات المهدرة بين عدة جهات، فى ظل الضغوط والآمال الكبيرة على وزارة البترول.



واستطرد فوزى فتى:" ما تحتاجه الثروة المعدنية هو توحيد الجهة التى تتولى إدارتها لتحقيق اكبر استفادة ممكنة، وبالتالي يمكن إنشاء وزارة أو هيئة خاصة بها".



وقال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إنه سيتقدم باقتراح برغبة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان (أكتوبر المقبل) لإنشاء وزارة للثروة المعدنية، لحسن إدارة مواردها، خاصة أن هيئة الثروة المعدنية تتبع وزارة البترول، مشيرا إلى أن مصر مليئة بالثروة المعدنية، إلا أنه ليس هناك الاستغلال الأمثل لهذه الثروات بحيث تتم إدارتها بشكل أفضل.