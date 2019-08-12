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رياضة

منتخب مصر للناشئين يواجه سلوفينيا في دور الـ 16 بكأس العالم لليد .. تعرف على الموعد

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 04:31 م
منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام
تأهل منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 الى دور الـ16 من بطولة كأس العالم بعد الفوز علي منافسه المجر بنتيجة 31-24 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات ختام الدور الأول من بطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد التي تستضيفها مقدونيا فى الفترة من 6 الى 18 اغسطس.

وبتعادل منتخب السويد أمام منافسه فرنسا بنتيجة 32-32 ، يحتل منتخبنا الوطني صدارة المجموعة ليواجه منافسه منتخب سلوفينيا بشكل رسمي في دور الـ16 من البطولة العالمية .

وسيخوض المنتخب المصري مواجهته المقبلة أمام سلوفينيا يوم الأربعاء 14 أغسطس ، في تمام الثانية ظهرًا .

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