منتخب مصر للناشئين يواجه سلوفينيا في دور الـ 16 بكأس العالم لليد .. تعرف على الموعد

تأهل منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 الى دور الـ16 من بطولة كأس العالم بعد الفوز علي منافسه المجر بنتيجة 31-24 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات ختام الدور الأول من بطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد التي تستضيفها مقدونيا فى الفترة من 6 الى 18 اغسطس.



وبتعادل منتخب السويد أمام منافسه فرنسا بنتيجة 32-32 ، يحتل منتخبنا الوطني صدارة المجموعة ليواجه منافسه منتخب سلوفينيا بشكل رسمي في دور الـ16 من البطولة العالمية .



وسيخوض المنتخب المصري مواجهته المقبلة أمام سلوفينيا يوم الأربعاء 14 أغسطس ، في تمام الثانية ظهرًا .