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رياضة

رسميًا.. نقل مباراة الزمالك وبطل الصومال إلى برج العرب

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:56 م
الزمالك
الزمالك
ملك موسي
كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نقل مباراة ديكاداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل لملعب برج العرب بدلا من بتروسبورت.

وأكد مصدر بالجهاز الفني أن الجهات الأمنية أخطرت الزمالك برفض إقامة المباراة بملعب بتروسبورت وتمسك بإقامتها باستاد الجيش ببرج العرب.

وكان الكاف وافق من قبل على تأجيل المباراة ليوم الجمعة المقبل بدلا من الاحد الماضي على ان تقام ببتروسبورت قبل أن يتم نقلها لبرج العرب.

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