فلوكس: أحمد عز جدع ومركز في شغله فقط

نشر الفنان أحمد فلوكس عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا تجمعه مع صديقه الفنان أحمد عز من فيلم الممر.



وعلق أحمد فلوكس على الصورة قائلا: "حق الله الراجل ده انا اشتغلت معاه جدع في حاله ومركز في شغله بس ومحترم ومعندوش حاجة فعلا غير أنه يشتغل وينجح ربنا معاه ويصلحلك الحال".



يذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.



فيلم الممر تم تصويره على مدار ثلاثة أشهر وقد قامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.







