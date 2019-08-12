6 أبراج يعلوها كوبري.. 8 معلومات عن فندق الماسة بالعلمين الجديدة

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بزيارة تفقدية لفندق الماسة بمدينة العلمين الجديدة يرافقه رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع.



وينشر موقع صدى البلد ... معلومات عن الفندق:



فندق الماسة بالعلمين الجديدة:

= يوجد به ٦ أبراج ترتبط فيما بينها بكوبري علوي

= الفندق يحتوى على ١٦٥٠ غرفة

= يوجد مسجد يسع لأكثر من ٢٠٠ مصل

= يوجد به مارينا لليخوت أمام الفندق

= يوجد به مول ضخم وأماكن ترفيهية أخرى

= يوجد العديد من الشاليهات والڤيلات الخاصة به

= الفندق استمرار لسلسلة فنادق الماسة بمدينة نصر والعاصمة الإدارية الجديدة

= يشرف على المشروع اللواء محمد أمين نصر مستشار الرئيس للشئون المالية