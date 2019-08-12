ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

6 أبراج يعلوها كوبري.. 8 معلومات عن فندق الماسة بالعلمين الجديدة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:39 م
ماكيت فندق الماسة
ماكيت فندق الماسة بمدينة العلمين الجديدة
محمد إبراهيم
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بزيارة تفقدية لفندق الماسة بمدينة العلمين الجديدة يرافقه رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع.

وينشر موقع صدى البلد ... معلومات عن الفندق:

فندق الماسة بالعلمين الجديدة:
= يوجد به ٦ أبراج ترتبط فيما بينها بكوبري علوي
= الفندق يحتوى على ١٦٥٠ غرفة
= يوجد مسجد يسع لأكثر من ٢٠٠ مصل
= يوجد به مارينا لليخوت أمام الفندق
= يوجد به مول ضخم وأماكن ترفيهية أخرى
= يوجد العديد من الشاليهات والڤيلات الخاصة به
= الفندق استمرار لسلسلة فنادق الماسة بمدينة نصر والعاصمة الإدارية الجديدة
= يشرف على المشروع اللواء محمد أمين نصر مستشار الرئيس للشئون المالية

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 معلومات عن مستشار الرئيس الجديد للشئون المالية.. تعرف عليها

رئيس الوزراء يتفقد منتجع الماسة بمدينة العلمين الجديدة

رئيس الوزراء يتفقد فندق الماسة بالعلمين الجديدة

شاهد.. السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بـ العلمين الجديدة.. ويجري جولة تفقدية بمنتجع الماسة.. ويستمع لشرح تفصيلي عن مكوناته.. ويطلع على سير وتطور العملية الإنشائية للمدينة وحجم الإنجاز

ترشيحاتنا

السبب الحقيقي لـ خناقة الساحل الشمالى بين احمد عز وشقيقة زينة

فيفا تتحدث عن محمد صلاح بطريقة رائعة.. والسبب موقف مشرف للفرعون المصري

صحيفة سويسرية: العلمين الجديدة حلم مشرق على ساحل المتوسط

بسبب استشهاد ابنه.. حاج فلسطيني يفقد النطق منذ 15 عاما

بـ الأوف شولدر وبطانة قصيرة.. إطلالة جريئة لـ زوجة مروان محسن في حفل زفافهما

منتخب مصر يعبر المجر بنتيجة 31 - 24 في كأس العالم لليد ويتأهل لدور الـ 16 ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جلد النمر وفستان ملفت وقصير.. مايا دياب بإطلالة جريئة .. صور

مصرية صممته.. جنيفر لوبيز ترتدي ثوبا عربيا بحفل الساحل

بـ كاش مايوه فوق الركبة.. نرمين الفقى تثير الجدل من جديد.. صور