توقف حركتي القطارات والمرور بالقليوبية بسبب حريقين في جرار وسيارة

سيطرت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة شبين القناطر، على حريق محدود شب بجرار قطار المرج / شبين القناطر عند محطة منية شبين القناطر دون خسائر بشرية.



تلقى غريب أحمد رئيس مدينة شبين القناطر، بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة دخان بجرار القطار المتجه من المرج لمحطة شبين القناطر.



وتبين أن تلك الأدخنة منبعثة من جرار القطار بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو التي أثرت على سخونة القطار وتم السيطرة عليها دون خسائر بشرية بعد توقف دام لمدة ساعة وتم إعادة تشغيل القطار وتواصل رحلاته.



من ناحية أخرى توقفت حركة المرور بالطريق الدائري بسبب اشتعال النيران في سيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق، ما أدى إلى هلع وفزع بين السائقين وأصحاب السيارات.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باشتعال سيارة ملاكي ماركة هيونداى رقم 2593 ملك أبانوب . خ . س وذلك أثناء سيرها على الطريق الدائرى وتعطل حركة المرور.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بالقليوبية وتم اخماد النيران التى اشتعلت بالسيارة، والسيطرة عليها حفاظا على باقي السيارات والمسافرين.