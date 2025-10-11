قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يستقبل أسرة المدرب الجديد
أستاذ علوم سياسية: أمريكا أرسلت 200 جندي لمتابعة انسحاب جيش الاحتلال من غزة
أحمد موسى يوجه الشكر للرئيس السيسي بعد وقف حرب غزة.. بث مباشر
اتفاق غزة.. موعد تبادل الأسرى لا يزال غير محسوم.. وحماس تؤكد: نزع السلاح غير وارد
إنقاص الوزن وخفض السكر وتقوية المخ .. خضار شتوى يمتلك فوائد خارقة
موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة وخطوات الاستعلام بالرقم القومي
كوشنر في ساحة الرهائن: منذ 7 أكتوبر لم يطمئن قلبي.. الآن انتهى الكابوس
أستاذ علوم سياسية: قمة شرم الشيخ تضع خريطة طريق للخطوات التالية في غزة
رونالدو يقود تشكيل البرتغال أمام أيرلندا في تصفيات كأس العالم
الهلال الأحمر يُثمن جهود مصر في وقف إطلاق النار ودعم الشعب الفلسطيني
هزيمة إسرائيل أمام النرويج 5 - صفر في تصفيات كأس العالم.. وهاتريك لـ هالاند
أستاذ علوم سياسية: فرحة حقيقية داخل غزة بدور مصر في وقف الحرب
أخبار العالم

صيحات استهجان لحظة ذكر ويتكوف نتنياهو وديرمر في ميدان الرهائن

أهالى الرهائن
أهالى الرهائن
فرناس حفظي

وجه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الشكر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير رون ديرمر في ساحة هاتوفيم، قائلاً: "لقد لعبا دورا هاما، كلاهما كرّس حياته لخدمة الدولة"، وقوبل بصيحات استهجان. ثم شكر الرئيس دونالد ترامب، فاستقبله الحضور بالتصفيق وهتافات "شكرًا ترامب".

وسط أجواء من الحماس والترقّب، شهد ميدان الرهائن في تل أبيب مساء السبت، توافد آلاف الإسرائيليين للمشاركة في المسيرة الرئيسية التي تُختتم بها عامان من الاحتجاجات الأسبوعية.


ووصل إلى الساحة كل من مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وإيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، حيث قوبلوا بتصفيق حار من الحضور.


ووفقًا لصحيفة معاريف أونلاين، عقد المبعوثون الأمريكيون اجتماعا خاصا مع عائلات المختطفين، لمناقشة أوضاع ذويهم وتطورات تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الأخير. ومن المقرر أن يُلقي ويتكوف كلمةً أمام المشاركين في المسيرة الجماهيرية لاحقا الليلة.


وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه إسرائيل حالة من الترقّب الشعبي عقب توقيع اتفاق شرم الشيخ، وسط تصاعد الآمال بإنهاء معاناة المختطفين وعودة جميع الأسرى إلى ديارهم في أقرب وقت.


 

المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رون ديرمر

