رفع التصنيف الائتماني.. مستشار البنك الدولي: السياسة النقدية في مصر بدأت تؤتي ثمارها

علق الدكتور محمود عنبر، مستشار البنك الدولي، على رفع وكالة ستاندرد آند بورز لتصنيف مصر طويل الأجل الائتماني إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأيضا تصنيف وكالة فيتش عند التصنيف ذاته.

وأضاف مستشار البنك الدولي، في مداخلة على قناة "TEN"، أن الدولة نجحت في عمل زيادة نقدية وخلق مناخ جاذب للاستثمار وخلق نوع من الثقة في ظل الضبابية التي يعيشها العالم.

وأشار إلى أن الوضع مختلف الآن داخل مصر ولأول مرة منذ 7 سنوات ترفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني بهذا الشكل للدولة المصرية وهذا يعني أن السياسة النقدية بدأت تؤتي ثمارها بشكل كبير.

كذلك يؤخذ في الاعتبار السياسة المالية باعتبارها تستخدم أدواتها في ضبط عملية الاقتصاد سواء في التحكم في معدلات البطالة أو كبح جماح التضخم، خاصة وأنها تحقق فائض أولي في الموازنة العامة يقترب من 3،5% كنسبة من الناتج المحلي.