ويتكوف وكوشنر وإيفانكا ترامب يعقدون اجتماعا خاصا مع عائلات الرهائن

وسط أجواء من الحماس والترقّب، شهد ميدان الرهائن في تل أبيب مساء السبت، توافد آلاف الإسرائيليين للمشاركة في المسيرة الرئيسية التي تُختتم بها عامان من الاحتجاجات الأسبوعية.



ووصل إلى الساحة كل من مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وإيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، حيث قوبلوا بتصفيق حار من الحضور.



ووفقًا لصحيفة معاريف أونلاين، عقد المبعوثون الأمريكيون اجتماعا خاصا مع عائلات المختطفين، لمناقشة أوضاع ذويهم وتطورات تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الأخير. ومن المقرر أن يُلقي ويتكوف كلمةً أمام المشاركين في المسيرة الجماهيرية لاحقا الليلة.



وخلال الفعالية، يتحدث عدد من ذوي المختطفين والعائدين من الأسر، من بينهم روبي تشين والد الأسير المحرر إيتاي تشين، ويايرا جوتمان والدة الضحية تمار جوتمان، وكارميت بالتي كاتسير ابنة الناجية من الأسر هناء كاتسير وشقيقة القتيل إيلاد كاتسير، إلى جانب آخرين من عائلات الضحايا والناجين.



وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه إسرائيل حالة من الترقّب الشعبي عقب توقيع اتفاق شرم الشيخ، وسط تصاعد الآمال بإنهاء معاناة المختطفين وعودة جميع الأسرى إلى ديارهم في أقرب وقت.