صراع نسب أم غيرة فنية .. مصدر أمني: احمد عز اعتدى على زينة وشقيقتها.. والأخيرة حررت محضرا ضده.. ومحامي عز يفجر مفاجأة جديدة في واقعة المشاجرة

نيابة مطروح: لم يتم استدعاء عز وزينة لواقعة الاشتباك بالساحل الشمالي

استدعاء زينة وشقيقتها.. أحمد عز يفجر مفاجآت أمام النيابة

كشف مصدر أمني مسئول بمطروح عن قيام ياسمين شقيقة الفنانة زينة بتحرير محضر بقسم شرطة العلمين ضد الفنان أحمد عز بتهمة التعدي عليها هي وأختها بالضرب في أحد الفنادق الشهيرة بالساحل الشمالي.وأضاف أن السيدة ياسمين قامت بتحرير المحضر بقسم شرطة العلمين صباح اليوم الاثنين.وكشف المصدر أنها اتهمت بالمحضر الفنان أحمد عز بالتعدي عليها وعلى شقيقتها الفنانة زينة بالضرب أمام عدد من رواد أحد الفنادق.كانت العديد من وسائل الإعلام قد تداولت صباح اليوم وقوع مشاجرة خلال تواجد الفنان أحمد عز مع مجموعة من أصدقائه وجلوسه معهم داخل كافيه بأحد فنادق العلمين.وتصادف وجود ياسمين أخت الفنانة زينة والتي قامت بسبه مما تسبب في الوصول إلى حد الاشتباك.خلال ذلك الوقت كانت بداية دخول الفنانة زينة إلى الكافية وشاهدت أختها ياسمين في حالة شد وتشابك مع الفنان أحمد عز فقامت بالتدخل وحاولت التعدي عليه بالضرب إلا أنه تصدى لها وقام بضربها، إلى أن قام الحضور بمحاولة فض التشابك بين زينة وأختها وأحمد عز ومحاولة فضهما عن بعض.فيما أكد عمر عبد الرحمن محامي الفنان أحمد عز، أن موكله قام بتحرير محضر ضد شقيقة الفنانة زينة، بعد قيامها بالاعتداء عليه في أحد المطاعم الشهيرة بالساحل الشمالي.وأضاف عمر عبد الرحمن محامي الفنان أحمد عز، أن موكله لم يقم بالتصالح مع شقيقة الفنانة زينة كما أشيع في بعض وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن موكله يرفض التنازل عن المحضر، بعدما قامت بالتعدي عليه أمام الجميع.وأشار محامي الفنان أحمد عز إلى أن موكله حرر محضرا بأقواله فيما حدث من تعد أثناء جلوسه مع مجموعة من أصدقائه، حيث فوجئ بقيام شقيقة زينة بالتعدي عليه بالضرب، وهنا دخلت زينة إلى المكان فقام أحمد عز بمغادرة المكان، واستدعاء أمن الفندق لتحرير محضر، مضيفًا أن الكاميرات الموجودة في المكان التقطت واقعة التعدي.كما كشف عمر عبد الرحمن محامي الفنان أحمد عز، عن كواليس جديدة في مشاجرة موكله مع شقيق الفنانة زينة؛ مؤكدا أن شقيق الفنانة كذلك كان طرفا في المشاجرة وقام بالتعدي بالسب والقذف على عز.وقال محامي الفنان أحمد عز إن موكله كان يجري حوارا صحفيا مع إحدى الجرائد بأحد الفنادق الشهيرة بالساحل الشمالي، ودخل شقيق وشقيقة زينة، وقامت ياسمين شقيقة زينة بالتعدي بالضرب علي أحمد عز؛ فيما قام شقيقها بتوجيه سيل من الشتائم والسب والقذف تجاه عز حتى تدخل أمن الفندق.وتابع: أن موكله تفاجئ بحضور الفنانة زينة ونجليها إلى المكان؛ فقام على الفور بمغادرته حتى لا يتفاقم الوضع؛ مضيفا أن إحدى السيدات قامت بالتدخل في محاولة للصلح بين أحمد عز وشقيقة زينة.وأشار إلى أن الفنان رفض كل محاولات الصلح وقام باستدعاء شرطة السياحة وأمن الفندق وتحرير محضر تجاه شقيقة زينة اتهمها فيه بالتعدي عليه.وأضاف أن موكله لم يقم بالتصالح مع شقيقة الفنانة زينة كما أشيع في بعض وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن موكله يرفض التنازل عن المحضر، بعدما قامت بالتعدي عليه أمام الجميع.وتابع: أن النيابة لم تستمع إلى أقوال عز حتى هذه اللحظة، مضيفا أنهم سيطالبون بتفريغ الكاميرات الموجودة في المكان التي التقطت واقعة التعدي.وفى سياق متصل نفت نيابة مطروح استدعاء الفنان أحمد عز والفنانة زينة في واقعة شجاره مع شقيقة الفنانة زينة التي وقعت أمس، في فندق العلمين بالساحل الشمالي.وأكد مصدر مسئول أنه لم يستدع أي منهما كما لم يتم الاستماع إلى أقوالهما في واقعة شجارهما بأحد الفنادق الشهيرة بالساحل الشمالي.وأضاف أنه سيتم تحويل المحضر لنيابة الإسكندرية للاستماع لأقوال الطرفين.فيما استمعت نيابة برج العرب بالإسكندرية اليوم، إلى أقوال الفنان أحمد عز في واقعة المشاجرة التي وقعت بينه وبين شقيقة الفنانة زينة داخل أحد الفنادق بمدينة العلمين.وخلال تحقيقات النيابة تتهم "عز"، شقيقة الفنانة زينة وتدعى "ياسمين رضا" بالاعتداء عليه بشكل مفاجئ وبدون أي مقدمات سابقة وبصحبتها شخص لا يعرف اسمه تعرض له بالسباب أمام جميع الموجودين بالفندق.واتهم "عز"، شقيقة الفنانة زينة بالبلاغ الكاذب ضده لتحريرها محضرا اتهمته فيه بالاعتداء عليها، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يؤكد صحة هذا الاعتداء من الشهود والعاملين في الفندق.واستمعت النيابة إلى أقوال ثلاثة أشخاص من شهود الواقعة كما تحفظت على تسجيلات كاميرات المراقبة وتسجيل صوتي تسلمته من "عز".وأشار أحد شهود العيان إلى أن الواقعة بدأت عندما شاهد أحمد عز أحد نجليه في بهو الفندق فحاول الحديث معه قبل أن تلاحظ شقيقة الفنانة زينة ذلك وتقوم بصفعه أمام الجميع.وقررت النيابة بسرعة عمل تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء ياسمين رضا والفنانة زينة للاستماع إلى أقوالهما.وتعود الخلافات بين أحمد عز وزينة إلى سنوات بسبب قضية النسب الشهيرة بينهما عز الدين وزين الدين، وانتهت بإثبات أبوة عز لهما، وإلزامه بدفع 600 ألف جنيه مصري مصاريف دراسية لهما.