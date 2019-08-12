تورط النجم العالمي جورج كلوني في فضيحة جنسية حيث زعمت عشيقة الملياردير الأمريكي جيفري إبيستين، الذي انتحر منذ أيام بعد اكتشاف تورطه في فضيحة جنسية واتهامه بالاتجار في البشر، أن النجم العالمي مارس معها الجنس في الحمام، وذلك خلال إدلائها باعترافات في القضية أمام المحكمة.



وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن جيوفري، العبدة الجنسية لإبيستين، جرّت قدم نجم هوليوود الشهير وزوج المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان أمل كلوني في الفضيحة التي طالت كبار السياسيين والمشاهير، ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمير أندرو نجل ملكة بريطانيا.



وفي الوثيقة القضائية ، قالت جيوفري إن جيسالين ماكسويل، مساعدة إبيستين المتهمة بتجنيد القاصرات في الفضيحة الجنسية، أصيبت بالدوار بعد أن أخبرتها بأنها مارست الجنس مع نجم سلسلة أفلام "أوشن".



وأشارت "ديلي ميرور" إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل على تورط كلوني في ممارسة الجنس مع قاصرات أو أنه حضر الحفلات الجنسية التي أقامها الملياردير المنتحر.