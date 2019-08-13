ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

من حيث الخطورة والترميم.. التفاصيل الكاملة لـ حصر المساجد الأثرية في مصر.. صور

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:14 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
وسط أكثر من 1000 أثر إسلامي مسجل رسميا في مصر، يبلغ عدد المساجد الأثرية المسجلة منها 349، وذلك طبقا لإحصاء أجراه قطاع الأثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وننشر تفاصيله في التقرير التالي:

الدكتور جمال مصطفى رئيس القطاع، كشف لموقع "صدى البلد" عن أن القاهرة والجيزة تستحوذان على النصيب الأكبر بعدد 211 مسجدا، فيما يوجد في الوجه البحري وسيناء 96 مسجدا،أما في الوجه القبلي يوجد 42 مسجدا.

وكشف عن أنهم قسموا المساجد ومدي حاجتها للترميم- من خلال هذا الإحصاء- طبقا لدرجة الخطورة مقسمة إلي 3 فئات،الأولي فئة أ وهي الأكثر خطورة وتضم 40 مسجدا، و46 مسجدا فئة ب وهي متوسطة الخطورة ،أما المساجد التي بحالة جيدة وليست فيها خطورة إنشائية وتحتاج فقط أعمال صيانة وتطوير بسيطة يبلغ عددها 52 مسجدا.

وقال إن هناك 30 مسجدا في القاهرة والجيزة من الفئة أ، و32 مسجدا من الفئة ب،أما الفئة ج تضم 37 مسجدا، وفي مصر الوسطي 3 مساجد فئة أ و4 مساجد ب وفئة ج 7 مساجد،وفي مصر العليا فنجد مسجدين فئة أ وفئة ب 4 مساجد وفئة ج 5 مساجد، والوجه البحري وسيناء به 5 مساجد من الفئة أ، والفئة ب 6 مساجد والفئة ج 3 مساجد.

وعن موقف ترميم المساجد الأثرية، قال إن الجاري ترميمها 27 مسجدا خلال العام المالي الحال،والأثار المتوقف بها الترميم 3 مساجد عليها نزاع قضائي في مجلس الدولة مع المقاولين الذين ينفذون الترميم،وهذا المساجد لا استطيع استكمال ترميمها ولا سحب المشروع من الشركة إلا بعد الفصل في هذا النزاع.

وواصل حديثه: أما الآثار التي تحتاج لتدخل سريع للترميم 29 مسجدا،كونها بها مشكلة إنشائية مثل الشروخ وميل مآذن بعضها،اما المساجد التي تم إعداد أبحاث ودراسات لها وجاهزة للطرح للترميم 20 مسجدا وبعضها من ال 29 السابق ذكرها

وكشف عن أن هذا الحصر يسهل التعاون بين الأثار والأوقاف خاصة فيما يتعلق بترميم المساجد،مشيرا إلي أن بعض مشاريع تأتي تكلفتها إما من متبرعين أو وزارة التعاون الدولي والبعثات العاملة في مصر.

وشار إلى أن كل الأماكن والمباني الأثرية المستغلة يتحمل من يستغلها تكاليف ترميمها والإنفاق عليها،وذلك تحت إشرافنا الفني المباشر،وهناك أثار كثيرة مشكلتها ليست في المبني نفسه بل في الوسط المحيط مثل القلعة،ومثل هذه النوعيات تحتاج فقط لإزالة ما يحيط بها من عشوائيات وتعديات،وأحيانا بعض الأثار المعرضة للخطر نقوم بعمل درء خطورة لها حتي تتوفر الإعتمادات المالية التي يتكلفها الترميم

من حيث الخطورة والترميم.. التفاصيل الكاملة لـ حصر المساجد الأثرية في مصر.. صور
من حيث الخطورة والترميم.. التفاصيل الكاملة لـ حصر المساجد الأثرية في مصر.. صور
من حيث الخطورة والترميم.. التفاصيل الكاملة لـ حصر المساجد الأثرية في مصر.. صور
من حيث الخطورة والترميم.. التفاصيل الكاملة لـ حصر المساجد الأثرية في مصر.. صور
من حيث الخطورة والترميم.. التفاصيل الكاملة لـ حصر المساجد الأثرية في مصر.. صور
من حيث الخطورة والترميم.. التفاصيل الكاملة لـ حصر المساجد الأثرية في مصر.. صور
من حيث الخطورة والترميم.. التفاصيل الكاملة لـ حصر المساجد الأثرية في مصر.. صور
من حيث الخطورة والترميم.. التفاصيل الكاملة لـ حصر المساجد الأثرية في مصر.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

30 صورة لأعمال ترميم مسجد خوند أصلباي.. ورجب: طبقنا طريقة لجنة حفظ الأثار العربية

افتتاح هرم وكشف أثري جديد في دهشور.. السبت

أنقذوه من الشروخ وعوامل التعرية.. انتهاء ترميم معبد بطليموس الثاني عشر بسوهاج

ترشيحاتنا

تحذير شديد اللهجة من الخارجية الأمريكية بسبب قائد الحرس الثوري الإيراني وطهران

مياه أسوان تنفذ أعمال صيانة لـ مآخذ وخطوط طرد لاستمرار تدفقها.. صور

حكاية من التاريخ.. تابوت حفظ رفات القديسة كاترين عبر 6 قرون.. صور

اكتشاف أثري مذهل علي هضبة جبل صهيون في القدس

شاهد.. مشاجرة داخل مستشفى بسوهاج بين الأهالي والأمن الإداري

الأمم المتحدة تنتقد فرنسا بسبب نقل 7 إرهابيين إلى العراق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الرقاق .. 5 وصفات بمذاق متميز منها الطري والناشف

بفستان تايجر طويل وشعر مضفر.. جويل مردينيان تبهر متابعيها باطلالة جذابة

بإطلالات كاجول..  شاهد | حلا شيحة تنشر صورا مع أطفالها