6 أطباق مناسبة للأكل مع المشاوي في عيد الأضحى

يعتاد المصريون على تناول المشاوي خلال أيام عيد الأضحى، ولكن يتحير البعض بشأن أفضل الأصناف التي عليهم وضعها بجانب المشاوى ،لذلك يقدم لك الشيف الشربيني أفضل 6 أصناف يمكنك وضعها بجانب المشاوي على مائدة عيد الأضحى .



المكرونة بالصوص

المكرونة طبق يمكن الاعتماد عليه مع أطباق المشويات ولكن يفضل أن تكون مكرونة بالصوص الأحمر أو الأبيض، وليست غير ذلك حيث يساعد هذا الصوص على توازن وتنوع الأكل في عزومة المشويات.



سلطات جوسي

سلطة الكول سلو والزبادي والطحينة وغيرها من السلطات السائلة أو ذات الصوص الخاص، يفضل تحضيرها مع أطباق المشويات سواء دجاج أو لحوم حيث تساعد على تناول المشويات بسهولة وتعوض ما بها من جفاف الحرارة.



الأرز الأصفر

يمكن الاعتماد على تحضير الأرز مع المشويات ولكن يفضل تحضيره بسمتي أصفر بالخلطة أو المكسرات أو أي نوع خضار ليكون طبقًا متكاملًا مع المشويات والصوصات المختلفة، للتعرف على طريقة تحضيره من هنا.



الصوص

يجب الاهتمام بتحضير أنواع الصوص المختلفة المناسبة للمشويات مثل الكاتشب وصوص الباربيكيو وغيرها من التي تزيد من مذاق المشويات عند التقديم والتناول مما يعزز طعمها ومذاقها الغني.



الخضار السوتيه

الخضروات عامة من أسهل الأطباق التي يمكن تقديمها مع المشويات، كل ما يمكن عمله هو تقطيع الخضروات وتحضيرها بطريقة السوتيه أو الاكتفاء بشويها مع اللحوم لتكون بنفس المذاق والرائحة مما يوفر الكثير من الوقت والمجهود.