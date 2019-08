أمر شخصي.. أحمد إبراهيم تحدث عن زواجه من أنغام.. شاهد

View this post on Instagram

‏أحمد إبراهيم يوضح كيف أصبحت علاقته بأصالة بعد إرتباطه بأنغام .. ويوجه رسالة خاصة لأنغام عبر ⁧‫#عرب_وود‬⁩ @ahmedibrahimmusic @assala_official @anghamofficial شاهد التقرير كاملًا عبر قناتنا الرسمية ع اليوتيوب