اعراض الحمل فى الشهر الأول.. النفور من الطعام أبرزها

تظهر لدى العديد من الزوجات أعراض الحمل، ولكن البعض منهن لا ينتبهن إلى أنها أعراض الحمل، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على أعراض الحمل ووضعها فى الاعتبار، لكي لا يختلط بين اعراض الحمل واى من اعراض نزلات البرد او اعراض لمرض ما.



متى تبدأ أعراض الحمل ؟



قد تعاني بعض النساء من علامات وأعراض الحمل خلال الأسابيع الأولى من الحمل، في حين قد تظهر أعراض أخرى في فترة لاحقة من الحمل، وتسمى أعراض الحمل المتأخرة، ويمكن أن تشبه العلامات والأعراض الأولى للحمل المبكر أيضًا الأعراض التي ظهرت قبل فترة الحيض ، لذلك قد لا تتعرف المرأة على الأعراض المرتبطة بالحمل.



اعراض الحمل



إذا وجدت نفسكِ تستيقظين بشكل روتيني في الليل للذهاب إلى دورة المياه، فقد تكون هذه علامة مبكرة على أن البويضة المخصبة قد بدأت في الزرع على جدار الرحم.



أعراض الحمل فى الشهر الاول :



أطلق عليها اسم غثيان الصباح أو غثيان طوال اليوم ، لكن في الحالتين ، يكون الغثيان حقيقة لكثير من النساء في فترة الحمل المبكر. يصاب حوالي 50٪ من النساء بالتقيؤ مع الغثيان خلال الثلث الأول من الحمل.



اعراض الحمل فى الاسبوع الاول :



عند الحمل ، تبدأ مستويات هرمون البروجسترون في الارتفاع بسرعة مما يسبب الشعور بالإرهاق والتعب بالرغم من عدم القيام بأى مجهود .



اعراض الحمل فى الاسبوع الثاني :



مع وجود موجة من هرمون البروجسترون لمنع جهاز المناعة لديك من مهاجمة الحمض النووي (والأجنبي) الجديد داخل الجسم ، من الشائع أن تستخدم الفيروسات والبكتيريا هذه الفرصة لأصابتك بنزلة برد .



انتفاخ الشفاه وتقرحات اللثة



مع وجود الجهاز المناعي ، قد تبدأ بكتيريا الفم في الازدهار ،و جسمك يبدأ فى بناء حجم الدم ومستويات السوائل لتغذية الطفل ، فقد يكون لديك بالفعل تورم الأنسجة (بما في ذلك اللثة!).



احترس من اللثة الملتهبة أو الحادة أو النزيف وانتفاخ العينين والوجه كإحدى العلامات المبكرة للحمل. قد تلاحظ حتى نزيف في الأنف .



حساسية الطعام ونفور منه



تقلبات الهرمونات في وقت الحمل تقريبًا وطوال فترة الحمل المبكرة يمكن أن تؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول بعض الأطعمة والحساسية تجاه الآخرين.



طعم معدني في الفم



ولعل أغرب أعراض الحمل المبكر هو طعم معدني ثابت في الفم يظل قائمًا حتى بعد تناول الطعام. أبلغت نساء كثيرات عن هذه العلامة المبكرة للحمل دون فهم من أين جاءت أو سبب حدوثه .



عسر الهضم



مستويات هرمون الاستروجين لها تأثير ملحوظ على حاسة الذوق لدينا ، وحتى يستقر إنتاج الهرمونات في الثلث الثاني من الحمل .



حساسية درجة الحرارة



مع كل التغييرات الهرمونية للحمل والحمل المبكر ،فمن المحتمل أن تشعر السيدات بتغيرات حقيقية في الأعضاء الحسية والحرارة الداخلية لجسمك بعد الحمل مباشرة.



إفراز اللعاب



إفراز اللعاب ،عادة ما يكون ناتجًا عن بداية غثيان الصباح أو ارتداد الحموضة أو حرقة المعدة ، وكلها أعراض شائعة جدًا للحمل.



الإمساك اول اعراض الحمل عند البعض



الامساك من أعراض الحمل ،تأكدي من شرب كمية كافية من الماء ،و زيادة الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم .



التقلبات المزاجية



أن الحمل المبكر يعني تقلبات هرمونية هائلة ،لذلك يشعر البعض بتغيرات مزاجية بنسبة كبيرة من قبل اكتشاف الحمل .



الرغبة في النعاس



الدوخة أو الإغماء، و تتعلق بالتغيرات الهرمونية التي تؤثر على مستويات الجلوكوز أو ضغط الدم .



مصدر المعلومات موقع بولد سكاى .