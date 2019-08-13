تقلص مساحة الحرائق في مناطق سيبيريا الروسية لأول مرة منذ أسابيع

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية النقل الجوي، أن مساحات حرائق الغابات في مناطق سيبيريا، بدأت في التراجع لأول مرة منذ أسابيع، حيث تقلصت إلى 266.4 ألف هكتار وبنسبة 6%.



وقالت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية النقل الجوي- في بيان نقلته وكالة (سبوتنيك) الروسية، اليوم الثلاثاء- "تم أمس إخماد 49 حريقا في الغابات على مساحة 5998 هكتارا، وذلك وفقا لهيئة مراقبة الغابات الإقليمية".



وأشارت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية النقل الجوي، إلى أنه حتى منتصف ليل أمس تم إخماد نحو 159 حريقا على مساحة 266.4 ألف هكتار، بما في ذلك 135.5 ألف هكتار في إقليم كراسنويارسك و121.6 ألف في منطقة إيركوتسك.



وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت، أمس، أن فرق الطوارئ الروسية تمكنت من إطفاء 63 حريقا اندلعت أمس الأول، الأحد، في مناطق متفرقة من غابات البلاد، وذلك باستخدام حوالي 1.3 ألف طن من المياه.



جدير بالذكر أن مساحة حرائق الغابات في روسيا وصلت إلى أكثر من 2.7 مليون هكتار، أي بزيادة بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي.



فيما تم فرض حالة الطوارئ في 4 أقاليم روسية، من بينها مقاطعة إركوتسك وإقليم كراسنويارسك وجمهوريتا ساخا - ياقوتيا وبورياتيا.