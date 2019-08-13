ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقلص مساحة الحرائق في مناطق سيبيريا الروسية لأول مرة منذ أسابيع

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:13 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية النقل الجوي، أن مساحات حرائق الغابات في مناطق سيبيريا، بدأت في التراجع لأول مرة منذ أسابيع، حيث تقلصت إلى 266.4 ألف هكتار وبنسبة 6%.

وقالت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية النقل الجوي- في بيان نقلته وكالة (سبوتنيك) الروسية، اليوم الثلاثاء- "تم أمس إخماد 49 حريقا في الغابات على مساحة 5998 هكتارا، وذلك وفقا لهيئة مراقبة الغابات الإقليمية".

وأشارت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية النقل الجوي، إلى أنه حتى منتصف ليل أمس تم إخماد نحو 159 حريقا على مساحة 266.4 ألف هكتار، بما في ذلك 135.5 ألف هكتار في إقليم كراسنويارسك و121.6 ألف في منطقة إيركوتسك.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت، أمس، أن فرق الطوارئ الروسية تمكنت من إطفاء 63 حريقا اندلعت أمس الأول، الأحد، في مناطق متفرقة من غابات البلاد، وذلك باستخدام حوالي 1.3 ألف طن من المياه.

جدير بالذكر أن مساحة حرائق الغابات في روسيا وصلت إلى أكثر من 2.7 مليون هكتار، أي بزيادة بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي.

فيما تم فرض حالة الطوارئ في 4 أقاليم روسية، من بينها مقاطعة إركوتسك وإقليم كراسنويارسك وجمهوريتا ساخا - ياقوتيا وبورياتيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روسيا تعلن الطوارئ..الحرائق تلتهم 2.7 مليون هكتار من غابات سيبيريا.. فيديو وصور

الدفاع الروسية: إخماد 84 حريقا في غابات سيبيريا

الجيش الروسي يخمد حرائق في 753 ألف هكتار بـ غابات سيبيريا

"الدفاع الروسية": خطأ بشري وراء حريق مستودع الذخيرة في سيبيريا

امتداد حرائق الغابات في منطقة إيركوتسك الروسية على مساحة تزيد على 25 ألف هكتار

إطفاء أكثر من 50 حريقا للغابات خلال الـ24 ساعة الماضية في روسيا

ترشيحاتنا

كيفية رمي الجمرات .. الطريق الصحيحة وأحكام النسك

على موتوسيكل ريس.. نيرمين ماهر تبهر متابعيها بـ إطلالة مثيرة للجدل

رافاييل نادال ينسحب من بطولة عالمية للتنس.. تعرف على السبب

مايك بومبيو: إيران الراعية الأكبر لـ الإرهاب في العالم

محمد حماقي ينشر فيديو كليب عاش من شافك من الساحل الشمالي.. فيديو

استطلاع يكشف عن أعداد البريطانيين المؤيدين للـ بريكست

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الرقاق .. 5 وصفات بمذاق متميز منها الطري والناشف

بفستان تايجر طويل وشعر مضفر.. جويل مردينيان تبهر متابعيها باطلالة جذابة

بإطلالات كاجول..  شاهد | حلا شيحة تنشر صورا مع أطفالها