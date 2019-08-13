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أخبار العالم

8ر78 مليار دولار قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر بالصين خلال 7 أشهر

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:15 ص
الصين
الصين
أ ش أ
أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم، الثلاثاء، أن الاستثمار الأجنبي المباشر القادم للصين نما بنسبة 6ر3% على أساس سنوي ليصل إلى 14ر533 مليار يوان (8ر78 مليار دولار) خلال الفترة بين يناير ويوليو 2019.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 7ر8% على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي ليصل إلى 82ر54 مليار يوان (1ر8 مليار دولار).

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