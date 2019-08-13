ميسى يتدخل لمنع نيمار من الانتقال إلى ريال مدريد

تواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسى لاعب فريق برشلونة الإسباني، مع زميله السابق نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان من أجل إقناعه برفض فكرة الانضمام إلى ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ليونيل ميسي تواصل مع نيمار بالفعل ونصحه برفض أي عروض من ريال مدريد، والعودة إلى برشلونة هذا الصيف.





وكانت تقارير أشارت خلال الأيام الماضية، إلى رغبة باريس سان جيرمان في بيع نيمار دي سيلفا إلى ريال مدريد، حتى لا يعود اللاعب إلى برشلونة مرة أخرى، نظرا للخلافات بين الناديين في الفترة الأخيرة.



