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عائد شهري يصل لـ 10 سنوات.. تعرف على مزايا شهادات الادخار من بنك عودة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:21 ص
بنك عودة
بنك عودة
احمد عبد القوى - ميس رضا
يقدم بنك عودة لعملائه شهادات ادخارية تلبي مختلف الاحتياجات المالية وبمميزات عديدة تصدر بالجنيه المصري والدولار بعائد يصل لـ10 سنوات.

وتعتبر شهادات الادخار الأداة الأمثل لإدارة الأموال، حيث تتميز بمعدلات فائدة تنافسية مقارنًة بالمنتجات الاستثمارية الأخرى إلى جانب إمكانية الوصول للأموال بصفة دورية.

ويقدم بنك عودة مجموعة متنوعة من شهادات الادخار مثل شهادات الادخار ذات العائد الثابت للأفراد وتتنوع مدتها بين 3 و4 و5 سنوات، وتصدر بالجنيه المصري فقط، وشهادات ادخار Elite ذات العائد الثابت للأفراد مخصصة لعملاء Premiere وSelect ومدتها 3 سنوات، وتصدر بالجنيه المصري فقط.

ويوجد في بنك عودة، شهادات الادخار ذات العائد المتغير ومدتها 3 سنوات وتصدر بالجنيه المصري فقط، وشهادات الادخار ذات العائد التراكمي وتتنوع مدتها بين 3 و5 و6 و7 و10 سنوات وتصدر بالجنيه المصري فقط، وشهادات الادخار الدولارية لمدة 3 سنوات.

مزايا شهادات الادخار:
معدلات فائدة جذابة وتنافسية وفقًا لمدة الشهادة ودورية صرف الفائدة
شهادات الادخار متاحة للمصريين والأجانب
يمكن استرداد الشهادات في أي وقت بعد مرور أول ستة أشهر ووفقًا لجداول الاسترداد
يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بحد أقصى 90% من قيمتها الاسمية وفقا للشروط والأحكام التي يحددها البنك وبحد أدنى 2% فوق سعر العائد على الشهادة الضامنة

المستندات والمتطلبات:
الحد الأدنى للعمر: 21 سنة
يجب أن يكون للعميل حساب ساري في بنك عَودة (جاري – توفير)
الحد الأدنى لربط الوديعة 5 آلاف جنيه أو ألف دولار

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