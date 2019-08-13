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رياضة

الشناوي يعود لحراسة مرمى الأهلي أمام بيراميدز في الكأس

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 12:04 م
الشناوي
الشناوي
عبدالحكيم أبو علم
يعود محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتشكيل الفريق الأساسي أمام بيراميدز المقرر لها يوم السبت المقبل في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وكان الشناوي غاب عن تشكيل الأهلي في مواجهة "اطلع بره"، بطل جنوب السودان، وتواجد على مقاعد البدلاء، بينما تواجد علي لطفي في تشكيل الفريق الأساسي.

يذكر أن الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على «اطلع بره» بطل جنوب السودان، برباعية نظيفة فى ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

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