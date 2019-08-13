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رياضة

رغم وفاة والده.. صلاح محسن يعود لتدريبات الأهلي

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 12:20 م
صلاح محسن
صلاح محسن
عبدالحكيم أبو علم
ينتظم صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، اليوم الثلاثاء، في تدريبات الفريق الجماعية،استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم السبت المقبل في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وكان صلاح محسن غاب عن تدريبات الفريق قبل مواجهة اطلع بره، بسبب ظروفه وفاة والده وتواجده عدة أيام في محافظة الشرقية مسقط رأسه.

يذكر أن الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على «اطلع بره» بطل جنوب السودان، برباعية نظيفة فى ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

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