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رياضة

الإسماعيلي يطلب استعارة مؤيد العجان من الوحدة السوري

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 12:28 م
مؤيد العجان
مؤيد العجان
حبيبه معتز
يسعي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي التعاقد مع اللاعب مؤيد العجان من صفوف فريق الوحدة السوري علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وذلك بعد رفض النادي السوري مبدأ بيع اللاعب نهائيا ويري أنه من الأفضل إعارته للإستفادة المادية أكثر منه كل موسم.

ويعاني فريق الإسماعيلي من أزمة كبيرة في مركز الظهير الأيسر خاصة بعد رحيل اللاعب طارق طه لصفوف بيراميدز وعدم وجود بديل له في الفريق، هذا بالإضافة إلي صعوبة إتمام صفقة حسين السيد لاعب الأهلي وبهاء مجدي لاعب الزمالك.

وعرض الإسماعيلي 100 ألف دولار علي الوحدة السوري لاستعارة العجان بالإضافة إلي 100 ألف آخري للاعب، ولكن فريق الوحدة يريد 150 ألف دولار ومازالت المفاوضات جارية بين الطرفين.

جدير بالذكر أن لاعبي الدراويش يدخلون في معسكر مغلق غدا بمدينة 6 أكتوبر من أجل الإستعداد بشكل قوي للموسم المقبل.

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