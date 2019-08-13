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تعليم

تعرف على حالات حظر تحويل ونقل قيد طلاب جامعة الأزهر بين الكليات

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 02:59 م
جامعة الازهر
جامعة الازهر
محمد شحتة
أعلنت جامعة الأزهر عن محظورات التحويل ونقل قيد الطلاب بين كليات الجامعة في عدد من الحالات.

وقالت جامعة الأزهر إنه يحظر التحويل للطلاب الحاصلين على شهادة تخصص القراءة بكلية القرآن بطنطا، والطالبات الحاصلات على شهادة الثانوية العامة المقيدات بشعبة اللغات الأوروبية والترجمة الفورية بكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة وتفهنا الأشراف وكلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة وأسوان ومدينة العاشر من رمضان.

كما لا يجوز التحويل ونقل القيد للحاصلين على المؤهل الدراسي قبل افتتاح الكليات والشعب التى يرغبون في التحويل إليها، حيث لا يوجد حد أدنى لهذه الكليات والشعب عام حصولهم على المؤهل.

ولا يجوز التحويل أو نقل القيد إلى الكليات أو الشعب أو المعاهد التى تعقد لها اختبارات قبول من أى نوع وهي "كلية الدعوة، كليات التربية، كلية التربية الرياضية، شعبة التربية بكليات الدراسات الإنسانية، رياض الأطفال بكلية الدراسات الإنسانية، بالقاهرة معهد التمريض، كلية التمريض للبنات".

وأضافت جامعة الأزهر أنه لا يجوز تحويل الطلاب والطالبات الذين منحوا فرصا استثنائية للتقدم لأداء الامتحان من الخارج، ولا يجوز للطالب أو الطالبة العدول عن التحويل أو نقل القيد بعد الموافقة عليه واعتماده مهما كان الأسباب.

وأشارت إلى أن التحويل ونقل القيد بين الكليات والشعب مسموح به مرة واحدة خلال العام الجامعي الواحد، ولا يجوز ذلك بعد انتهاء المواعيد، كما لا يجوز للطالب بعد الموافقة على التحويل واعتماده المطالبة بالسكن الجامعي، حيث إن ذلك تم بناءً على رغبته ويستثنى من ذلك الذي يتم نقله لشعبة أو لكلية ليس لها نظير في منطقته الجغرافية التابع لها.

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