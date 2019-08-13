برشلونة يعلن مدة غياب حارسه

أعلن نادي برشلونة الإسباني، مدة غياب حارسه الثاني نوربيرتو مورارا نيتو، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال تدريبات الفريق، أول أمس، الأحد.



وكان نيتو خضع لعملية جراحية، اليوم، الثلاثاء، بعد تعرضه لكسر في اليد اليسرى، خلال تدريبات الفريق مساء أول امس الأحد.



وقال النادي الكتالوني في بيان عبر موقعه الرسمي، أن نيتو سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين ستة إلى ثمانية أسابيع.



