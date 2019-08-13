مفاجآت سارة بجامعة القاهرة العام القادم.. 280 برنامجا جديدا بمختلف الكليات.. برامج متطورة ونظام تعليمي حديث.. وإجراءات للتحول لجامعة الجيل الثالث واستقطاب الوافدين

البرامج الجديدة تستهدف إعداد الخريجين بمواصفات سوق العمل الدولية

الدراسة بهذه البرامج في العام الجامعي 2019 /2020

تقبل طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة













مشيرا إلى أن البرنامج يختص بتعليم الطلاب الترجمة التخصصية بكافة اشكالها كالترجمة العلمية أو القانونية أو الدينية والسياسية والصحفية وغيرها.



وأعلن عميد الكلية عن شروط الالتحاق بالبرنامج وهي أن يكون الطالب مقبولا بكلية الآداب من خلال مكتب التنسيق وأن يكون حاصلا على مجموع اعتباري 85% ولا يشترط ان تكون اللغة الثانية للطالب هي اللغة الألمانية في المرحلة الثانوية.



وأكد الشربيني أن البرنامج يختلف عن قسم اللغة الألمانية وآدابها بالكلية، موضحا ان البرنامج يختص بالترجمة التخصصية في حين أن برنامج اللغة الالمانية الحالي ممثلا في قسم اللغة الألمانية يهتم بتمكين الطالب من الإلمام باللغة الألمانية وآدابها.



وأشار عميد الكلية إلى أن طرح برنامج الترجمة التخصصية مرتبط باحتياجات سوق العمل، مؤكدا أن الكلية لديها من الكوادر البشرية التي تؤهلها لتوفير احتياجات البرنامج من أعضاء هيئة التدريس، كما أن هناك بروتوكول تعاون بين الكلية ومركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة، يتيح إجراء دورات لتحسين مستوى الطلاب في اللغة، بالمستوى الذي يخدم برنامج الترجمة التخصصية وطبيعته.



وأضاف الدكتور الشربيني أن البرنامج الثاني الذي سيستقبل الطلاب مع بداية العام الدراسي 2019/ 2020 هو " برنامج اللغة العربية وآدابها وثقافتها للناطقين بغيرها" وهو برنامج يرتبط طرحه بحرص جامعة القاهرة علي تلبية حاجة الطلاب الناطقين بغير اللغة العربية في تعلم اللغة العربية والالمام بالمهارات التي تمكنهم من الاداء اللغوي الصحيح على المستوى الشفاهي والتحرير الكتابي، فضلا عن الانفتاح على الثقافة العربية بمكوناتها التاريخية والحضارية والأدبية والفكرية، وهو ما يشكل معبرًا حضاريًّا بين الدارسين في هذا البرنامج والعالم العربي والإسلامي عامة ومصر خاصة.



كما تنطلق الدراسة ببرنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، واللغة الصينية لإدارة الأعمال وهو برنامج تقدمه كلية الآداب بجامعة القاهرة مع جامعة شنغهاي جياوتونغ الصينية ويدرس الطالب عامين بجامعة القاهرة وعامين بجامعة شنغهاي جياوتونغ ويحصل على شهادة تخرج من جامعة القاهرة وشهادة تخرج من جامعة شنغهاي جياوتونغ المصنفة 56 عالميٱ.



كما تتيح برامج الترجمة التخصصية لخريجيها العمل فى مجالي الترجمة التحريرية والشفهية بأنواعهما، وتأهيلهم للعمل في المجالين باحترافية، لا سيما أن الدراسة بتلك البرامج تتيح للطلاب التدريب على ترجمة نصوص أدبية وعلمية وقانونية و صحفية وسياسية ودينية ، هذا فضلا عن علوم اللغة والأدب التي لا يستغني عنها أي مترجم في هذا المجال الحيوي، كما تتضمن لوائح تلك البرنامج بعض العلوم الأخرى - كاللغة العربية وتكنولوجيا الاتصال ومهارات البحث واللغة الأجنبية الثانية- التي تؤثر في بناء شخصية من يمتهن الترجمة من خريجي برامج الترجمة التخصصية.



وفيما يخص كلية الهندسة، أعلن الدكتور السيد تاج الدين، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، عن بدء أربعة برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة في سبتمبر 2019، ليصل عدد برامج الساعات المعتمدة إلى 15 برنامج فضلا عن 12 برنامج بنظام الفصلين



وأوضح عميد الكلية لصدى البلد، أن هذه البرامج تأتي تطبيقا لسياسة الدولة في إنشاء برامج جديدة ذات صلة مباشرة باحتياجات سوق العمل الفعلية الحالية و المستقبلية بمصر و العالم و التركيز علي التخصصات التي تخدم الخطة التنموية المصرية.



وأشار العميد إلى أن الدكتور محمد عثمان الخشت أكد أنه عند تصميم البرامج الجديدة وتطوير اللوائح القائمة سواء بنظام الفصلين أو بنظام الساعات المعتمدة يتم مراعاة الوظائف المستقبلية والتأكد من مواكبة البرامج الجديدة لخطة الدولة التنموية الاقتصادية والاجتماعية وعمل دراسة مستفيضة لسوق العمل ومراعاة قواعد وآليات الجودة والاعتماد الأكاديمي والالتزام بالإطار المرجعي للمجلس الأعلى للجامعات ودراسة البرامج المشابهة في الجامعات العالمية، ودراسة الإمكانيات المادية والبشرية لكلية الهندسة جامعة القاهرة ورصد إمكانيات إضافية لتطوير المعامل وقاعات المحاضرات لاستيعاب الطلاب الجدد.



وأكد عميد الكلية، أنه تم تطوير لائحة برامج الساعات المعتمدة وإنشاء برامج جديدة في مجالات الهندسة الميكانيكية تخصص هندسة الطاقة المستدامة SEE وتخصص الميكاترونكس MEE وتخصص هندسة التصنيع والمواد MEM وتخصص الهندسة الصناعية والدارة IEM على أن تبدأ الدراسة بها في سبتمبر ٢٠١٩ وبالإضافة الي البرامج التي تم فتحها في سبتمبر 2018 و هي هندسة مدنية وهندسة البنية التحتية CIE وهندسة وإدارة منظومة الرعاية الصحية HEM و هندسة وإدارة الطيران AEM فضلا عن برامج هندسة مدنية تخصص هندسة وإدارة التشييد CEM وهندسة مدنية تخصص هندسة الإنشاءات



واعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة طرح كلية الزراعة برنامج علوم الغابات بمرحلة البكالوريوس بكلية الزراعة، لتبدأ الدراسة به في العام الجامعي 2019/2020 لمواكبة التوسع الحادث في الرقعة الخضراء من خلال إنشاء الغابات وإنتاج أشجار خشبية ذات قيمة اقتصادية، وذلك إلى جانب برنامج تصنيع الأغذية باللغة الإنجليزية القائم بالكلية



وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن أن البرامج الدراسية التي تم استحداثها وتطويرها بمختلف كليات الجامعة، سواء على مستوى مرحلة البكالوريوس والليسانس أو على مستوى الدراسات العليا، هي برامج تحتوي على تطوير شامل للعملية التعليمية، وتأتي في إطار تدشين عملية التحول بالجامعة للجيل الثالث من الجامعات، كما تشير إلى حجم التطوير الذي قامت به الجامعة في العملية التعليمية لـ تستهدف تغيير طرق تفكير الطلاب لريادة الأعمال، وربط الخريجين بالواقع الاقتصادي والاجتماعي محليًا وعالميًا، وإعدادهم بمواصفات تواكب سوق العمل والوظائف المستقبلية، موضحٱ أن هذه البرامج تراعي قواعد الجودة والاعتماد الأكاديمي، وتلتزم بالإطار المرجعي للمجلس الأعلى للجامعات.



*الخشت:أعلن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت، طرح مجموعة من البرامج الجديدة بالمرحلة الجامعية الأولى بكليات الجامعة بنظام الساعات المعتمدة لتبدأ بها الدراسة في العام الجامعي 2019 /2020 وتقبل طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بعد التحاقهم بتلك الكليات من خلال مكتب التنسيق.وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة قامت باستحداث وتطوير 280 لائحة وبرنامجا دراسيا بمرحلتي البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا والتعليم المدمج توافق المعايير الدولية في التعليم، حيث تم تطوير عدد من اللوائح الدراسية، وطرح 26 برنامجا بنظام الساعات المعتمدة في مرحلة البكالوريوس والليسانس بالكليات، و 25 برنامجا بنظام التعليم الإلكتروني المدمج الذي تقدمه الكليات من خلال مركز الجامعة للتعليم المدمج، واستحداث وتطوير 96 برنامجا دراسيا بالدراسات العليا، واستحداث 17 دبلومة مهنية بالتعليم الإلكتروني المدمج، إلى جانب تطبيق مقرر التفكير النقدي على جميع طلاب الجامعة لتعليم الطلاب طرق التفكير الصحيحة، لافتًا إلى أن البرامج الجديدة تأتي في إطار فلسفة الجامعة لتطوير وتحديث منظومتها التعليمية بما يتماشى مع التحولات العالمية والاستجابة لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وإتاحة حرية الإختيار، ومواكبة خطط الدولة واحتياجات المجتمع.وينشر موقع "صدى البلد" الإخبارى تفاصيل وشروط التقديم للبرامج الجديدة المقرر تطبيقها العام الدراسي المقبل.أوضح الدكتور أحمد الشربيني عميد كلية الآداب في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه سيتم طرح برنامج الترجمة التخصصية من وإلى الألمانية، وهو برنامج يمنح درجة الليسانس في الترجمة التخصصية من وإلى الألمانية.