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الارصاد: لا تغييرات فى حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع ..فيديو

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:26 م
الارصاد
الارصاد
مي محمد
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، إن حالة الطقس اليوم تشهد استقرارا في درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية.

وأشارت الدكتورة إيمان شاكر، خلال استضافتها بفضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الثلاثاء، إلى أنه مازال الطقس حارا رطبا على الوجه البحري والقاهرة، مؤكدة أنه لا توجد تغيرات في حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري.

ولفتت الدكتورة إيمان شاكر، إلى أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة في هذه الفترة؛ مما يشعر المواطنين بدرجات الحرارة العالية، حيث تصل إلى 80 % و85% أثناء الليل على القاهرة والوجه البحري.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، أن زيادة نسبة الرطوبة تؤدي إلى تكوين الشبورة المائية التى تحدث في الصباح الباكر خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية أو المزروعات. 

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