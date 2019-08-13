الصربي ميلوفيتش يقترب من تدريب الزمالك

‎أكد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك أن المدرب الصربي ميلوفيتش أصبح الأقرب لتولي المسئولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.



وأوضح المصدر خروج الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق لفريق بيراميدز، من ضمن المرشحين لتدريب الفريق، وابتعاد البرتغالي فيريرا، المدير الفني الأسبق للزمالك، عن تولي المسئولية بسبب ظروفه الصحية، خاصة أنه من المقرر أن يخضع لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة، مما جعل فرصة المدرب الصربي كبيرة في قيادة الفريق.



وبدأت جلسة رئيس نادي الزمالك مع عدد من نجوم الكرة القدامى بمقر النادي لعرض المدربين المرشحين لتدريب الفريق عليهم لاختيار أنسبهم في الفترة الحالية لتولي قيادة الفريق.



ومن المقرر أن يعقد رئيس الزمالك مؤتمرا صحفيا غدا، الأربعاء، للإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق.‎

