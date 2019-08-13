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أخبار العالم

سلطات جبل طارق تنفي الإفراج عن الناقلة الإيرانية مساء اليوم

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:15 م
ناقلة نفط
ناقلة نفط
أ ش أ
نفت مصادر لدى سلطات مضيق جبل طارق اليوم /الثلاثاء/ التقارير الإعلامية الإيرانية حول عزمها الإفراج عن ناقلة النفط الإيراني "غريس 1" مساء اليوم.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن نفي السلطات من مضيق جبل طارق يأتي ردا على تقرير أوردته وسائل إعلام إيرانية عن عزم سلطات جبل طارق، الإفراج عن الناقلة المحتجزة مساء اليوم الثلاثاء.

بدورها، ردت الخارجية البريطانية على ما أشيع بشأن الإفراج، موضحة أن التحقيقات التي تجري حول الناقلة "غريس 1" مسألة تخص الحكومة المحلية لجبل طارق.

وكانت سلطات جبل طارق قد قالت في وقت سابق، إنها تسعى لنزع فتيل التوتر المتصاعد مع إيران منذ احتجاز قوات مشاة البحرية البريطانية للناقلة في يوليو الماضي.

وكانت البحرية البريطانية قد احتجزت الناقلة الإيرانية "غريس 1" في جبل طارق في الرابع من يوليو بسبب تهريبها النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

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