برلمانى: تجربة الإصلاح الاقتصادى تدرس عالميا والمرأة بطلها الحقيقي

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي رسم معالمه وأصر على تنفيذه الرئيس عبد الفتاح السيسى ونفذته الدولة منذ 2016 بكل مهنية واحترافية أنقذ مصر من شبح الإفلاس بعد العام الأسود الذي اعتلت فيه جماعة الإخوان الارهابية سدة الحكم وفشلت فشلا ذريعا فى إدارة الدولة المصرية.



وأوضح "زين الدين" فى بيان اصدره اليوم، أن الرئيس السيسى بعد نجاحه غير المسبوق في تاريخ الأنظمة الحاكمة للدول على مستوى العالم فى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء جميع مؤسساتها ومواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود لم يغفل الاتجاه نحو الإصلاح الاقتصادى، لافتا إلى أن الرئيس السيسى حقق نجاحا كبيرا فى ملف الإصلاحات الاقتصادية بشهادة عدة مؤسسات مالية واقتصادية ومصرفية عالمية لا تعرف المجاملة ابدا.



وقال زين الدين إن تجربة مصر فى الإصلاح الاقتصادى تدرس عالميا ففى الوقت الذى تم فيه اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة ومريرة لم تغفل مصر الاستمرار فى مواجهة الارهاب ولم تغفل أيضا توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن وزيرة التضامن الاجتماعى نجحت بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف فى التنفيذ الحرفى لتكليفات الرئيس السيسى بعدم تحميل غير القادرين من الفقراء والبسطاء أى أعباء من فواتير الإصلاح الاقتصادى.



وأضاف أن المرأة المصرية تستحق كل الإشادة وهى قادرة على القيادة والعمل والعطاء بلا حدود وهي تستحق أن تحظى بثقة الرئيس السيسى حيث أنها دائما تتقدم الصفوف لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تواجه الدولة المصرية، وأنها هى البطل الحقيقى الذى قاد الشعب المصرى ليقف صفا واحدا خلف الرئيس السيسى فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.





وتوجه النائب محمد عبد الله زين الدين بالتحية لكل سيدة وطنية وقفت بجوار مصر وقائدها وقادت أسرتها فى التأييد التام والمطلق لسياسات الدولة المصرية فى مسيرة الاصلاح الاقتصادى لثقتها الكاملة والمطلقة فى الرئيس السيسى ليس له أى أهداف سوى بناء الدولة المصرية المدنية الحديثة الديمقراطية القوية اقتصاديا والقادرة على مواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجهها.