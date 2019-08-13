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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يبحث العديد من الشكاوى والتوصيات عقب عيد الأضحى

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 04:33 م
الاعلى للإعلام
الاعلى للإعلام
عبدالوكيل ابوالقاسم
يناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك عددا من الملفات والشكاوى التى بحثتها لجنة الشكاوى وأصدرت عددا من التوصيات بشأنها.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس لـ "صدى البلد " إن المجلس سيبحث عددا من الشكاوى لاتخاذ قرارات بشأنها عقب اجازة عيد الاضحى المبارك، وبحث توصيات اللجان حول المخالفات .

كانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عقدت اجتماعًا الاثنين الماضى ناقشت خلاله الشكاوى الواردة إليها، وأعدت توصيات حول المخالفات.

ورفعت اللجنة توصياتها للمجلس بحجب موقعي "الصباح نيوز" و"الإخبارية" لمدة 3 أشهر، وذلك بعد بحث الشكاوى الواردة من شركة هواوي ضد الموقعين.

وطالبت اللجنة بحذف الموضوعات التى نشرت بهما ضد شركة هواوى، مع نشر اعتذار للشركة.

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