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رياضة

الإنجاز ممكن.. مشوار منتخب ناشئ مصر لـ اليد حتى نهائي كأس العالم.. صور

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 04:47 م
منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام
تأهل منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 الى دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة اليد بعد الفوز على المجر بنتيجة 31-24 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات ختام الدور الأول من بطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد التي تستضيفها مقدونيا فى الفترة من 6 الى 18 اغسطس.

ويلعب منتخب الفراعنة الصغار أمام سلوفينيا في دور الـ 16 من البطولة العالمية وإذا نجح منتخبنا الوطني في اجتيازه يواجه الفائز من مباراة ايسلندا واليابان في دور الـ8 .

علي جانب آخر يلعب الفائز من منتخبي فرنسا والنرويج في دور الـ 16 الفائز من البرتغال ومقدونيا والمتأهل الي دور ربع النهائي يواجه منتخب مصر .

ونجح منتخب مصر في الفوز على السويد بنتيجة 32 - 29 فى ضربة البداية بأول لقاءاته الثلاثاء قبل أن يخسر من فرنسا 24 /28 الأربعاء وحصل منتخب ناشئي اليد على راحة من المباريات الخميس قبل تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25 الجمعة وتحقيق الفوز على كندا أول أمس السبت 47 /20.

وتألق منتخب مصر فى اللقاءات بالسيطرة على ألقاب الأفضل، حيث حصل اللاعب أحمد هشام على هذا اللقب أمام السويد ، بينما نجح مهاب سعيد فى تحقيق هذا اللقب أمام تايوان قبل أن يخطفه عمر لطفى أمام كندا.
مشوار منتخب مصر للنهائي مشوار منتخب مصر للنهائي

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